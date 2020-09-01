Официально: Ракитич – игрок Севильи

Известный хорватский полузащитник Иван Ракитич вернулся в испанскую “Севилью”.

Как сообщает официальный сайт самого титулованного клуба Лиги Европы, контракт с Ракитичем был подписан сроком на четыре года. За переход полузащитника “Севилья” заплатила 1,5 миллиона евро, правда, ещё девять миллионов “Барселона” может получить в качестве бонусов.

Напомним, Иван Ракитич перешел в “Барселону” из “Севильи” шесть лет назад, где до того провел пять сезонов. Также ранее он успел поиграть в составе “Шальке”.