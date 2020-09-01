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Футбол

Определились потенциальные соперники Десны и Колоса в 3-ем раунде Лиги Европы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лига Европы

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Жребий в этом сезоне не очень благословлен к украинским командам, что собственно подтвердила и жеребьевка третьего раунда. Коваливский “Колос”, которому во втором раунде выпал греческий “Арис”, в случае положительного результата в следующем раунде сыграет с хорватской “Риекой”.

Ещё менее удачный жребий оказался для черниговской “Десны”, которая стартует с третьего раунда. Её соперником станет победитель пары «Кукеси»/ «Вольфсбург».

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Напомним, “Динамо” во втором раунде квалификации к Лиге Чемпионов сыграет против “АЗ” Алкмаара.

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Тэги: главноеДеснаКолосЛига Европы
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