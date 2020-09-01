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Футбол

Рух отрицает интерес к Вернидубу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Вернидуб

Львовский “Рух” прокомментировал информацию о том, что в скором времени может состояться замена главного тренера команды.

Как уже сообщалось ранее, Иван Федык должен был покинуть клуб, а на его место должен был быть приглашен Юрий Вернидуб. Ситуацию прокомментировал спортивный директор клуба Владимир Лапицкий.

Впервые об этом слышу. Прочитал сегодня… Но я виделся только что с главным тренером, провели первую тренировку, после обеда будет вторая тренировка. Про Вернидуба я ничего не слышал и не знаю.

– Речь о смене тренера не идет?

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– Нет.

– Комплектация команды проводится под Ивана Федыка?

– Да. Информации о новичках до 4 сентября не будет, потому что у нас запланирован спарринг, после него будем определяться, – сказал Лапицкий.

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Тэги: Иван ФедыкРухЮрий Вернидуб
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