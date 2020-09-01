Вернидуб может возглавить Рух

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб может вернуться в украинскую Премьер лигу.

Несмотря на то, что после ухода с солигорского “Шахтера” тренера сватали в “Астану”, согласно инсайду ведущих ТаТоТаке, большой интерес к тренеру проявляет львовский “Рух”. В ближайшее время между Вернидубом и владельцем клуба Григорием Козловским должна состояться встреча, в ходе которой могут быть обговорены условия возможного сотрудничества.

Напомним, сейчас “Рух” работает под руководством Ивана Федика. Львовский клуб стартовал в новом сезоне с разгромного поражения 2:5.