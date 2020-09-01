Вольфсбург вступает в борьбу за Супрягу

Нападающий киевского “Динамо” Владислав Супряга пользуется огромным интересом со стороны европейских клубов.

Помимо представителей Серии А, об интересе которых сообщалось ранее, есть в молодого украинского форварда и варианты с продолжением карьеры в Германии.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, планы на игрока имеет немецкий “Вольфсбург”, правда, заполучить Супрягу “волкам” будет очень непросто. “Динамо” не желает расставаться с игроком и желает получить за его трансфер не менее 15 миллионов евро.