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Футбол

Вольфсбург вступает в борьбу за Супрягу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Нападающий киевского “Динамо” Владислав Супряга пользуется огромным интересом со стороны европейских клубов.

Помимо представителей Серии А, об интересе которых сообщалось ранее, есть в молодого украинского форварда и варианты с продолжением карьеры в Германии.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, планы на игрока имеет немецкий “Вольфсбург”, правда, заполучить Супрягу “волкам” будет очень непросто. “Динамо” не желает расставаться с игроком и желает получить за его трансфер не менее 15 миллионов евро.

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Тэги: Владислав СупрягаВольфсбургДинамо
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