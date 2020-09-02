Джорджиньо Вейналдум перейдет в Барселону

Полузащитник сборной Нидерландов и английского “Ливерпуля” Джорджиньо Вейналдум скорей всего продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.

По информации Sport.es, полузащитник мерсисайдского клуба является приоритетным вариантом для главного тренера “Барселоны” Рональда Кумана. Переговоры находятся в активной стадии. “Ливерпуль” может получить за своего футболиста около двадцати миллионов евро.

Отметим, несмотря на то, что Джорджиньо Вейналдум не является ключевым исполнителем команды Юргена Клоппа, в прошлом сезоне на его счету 47 матчей и шесть забитых голов.