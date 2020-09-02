Хавертц близок к переходу в Челси

Лондонский “Челси” является одним из самых активных клубов АПЛ нынешним межсезоньем.

Очередным приобретением “аристократоров” должен стать один из главных талантов чемпионата Германии Кай Хаверцт. 21-летний полузащитник уже прошел медосмотр в клубе и близок к подписанию контракта. За трансфер игрока, по неофициальным данным, “Челси” заплатит 80 миллионов евро, ещё двадцать будут выплачены в качестве бонусов.

Напомним, ранее “Челси” уже успел подписать таких известных исполнителей, как: Тиаго Силва, Малангу Сарра и Бена Чилуэлла.