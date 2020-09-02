Коларов переходит в Интер

Защитник сборной Сербии и римской “Ромы” Александр Коларов сменит в ближайшее время клубную прописку.

34-летний защитник после трех лет карьеры в составе “волков”, перейдет в миланский “Интер”. По информации Джанлуки ди Марцио, переговоры по переходу игрока уже завершились. “Нерадзурри” заплатят за игрока два миллиона евро. Александр Коларов подпишет контракт по схеме 1+1 и будет зарабатывать в Милане три миллиона евро в год.

Стоить отметить, что “Интер” станет для игрока третьим итальянским клубом. Ранее защитник помимо “Ромы” успел поиграть в составе “Лацио”.