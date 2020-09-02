Официально: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин своими выступлениями в составе испанского “Овьедо” сумел убедить мадридский “Реал”, который владеет его правами в своей профпригодности.

На официальном сайте “королевского клуба” имя украинского вратаря числился в списке футболистов, которые получили вызов в национальные сборные и которые должны присоединиться к команде после окончания матчей национальных сборных.

Напомним, ранее мадридский “Реал” отказался продлевать аренду Альфонсо Ареоля и отпустил Люку Зидана, которые были конкурентами Лунина за место в составе.