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Футбол

Официально: Лунин останется в Реале на следующий сезон

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин своими выступлениями в составе испанского “Овьедо” сумел убедить мадридский “Реал”, который владеет его правами в своей профпригодности.

На официальном сайте “королевского клуба” имя украинского вратаря числился в списке футболистов, которые получили вызов в национальные сборные и которые должны присоединиться к команде после окончания матчей национальных сборных.

Напомним, ранее мадридский “Реал” отказался продлевать аренду Альфонсо Ареоля и отпустил Люку Зидана, которые были конкурентами Лунина за место в составе.

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Тэги: Андрей ЛунинглавноеРеал
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