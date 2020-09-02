Официально: Маруан Миуби перешел в ФК Львов

ФК “Львов” продолжает проводить селекцию по усилению состава. Очередным новичком аутсайдера прошлого сезона стал молодой французский защитник с тунисскими корнями Маруан Миуби.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, контракт с Миуби был подписан сроком на три года. Игрок выступает на позиции центрального защитника, а также может закрыть левый фланг обороны.

Отметим, ранее новичок ФК “Львов” выступал за тунисский «Стад Тунизьен». Последним клубом футболиста был «Убань» из четвертого французского дивизиона