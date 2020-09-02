Состоялось открытие обновленного стадиона Колоса

Одна из главных сенсаций прошлого сезона чемпионата Украины по футболу коваливский “Колос”, следом за дебютным выходом в Лигу Европы открыл обновленный домашний стадион.

Арена “Колос” будем вмещать пять тысяч зрителей и отвечает всем требованиям проведения матчей уровня УПЛ. Ещё до открытия “Колос” провел товарищеский матч против хмельницкого “Подолья”. Стоить отметить, что презентация состоялась с ограничениями обусловленными карантином.

Напомним, прошлый сезон “Колос” выступал на “Оболонь-Арене”. Несмотря на то, что в Коваливке проживает менее двух тысяч жителей, матчи команды регулярно посещало около трех тысяч болельщиков.