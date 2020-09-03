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Футбол

Олимпик завершил переход Руслана Бабенко

отАндрей Огородник

Сен 3, 2020 , ,
Руслан Бабенко

Бывший игрок молодежной сборной Украины, днепровского «Днепра» и ряда других украинских клубов Руслан Бабенко вновь будет выступать в УПЛ.

Как сообщает официальный сайт «Олимпика», 28-летний полузащитник подписал с их клубом контракт сроком на один год. В новой команде Бабенко будет выступать под 20-м номером. Перешел игрок в «Олимпик» бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, последним клубом полузащитника был польский «Ракув», за который тот отыграл 25 матчей, сделав две результативные передачи.

от Андрей Огородник

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