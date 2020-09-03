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Футбол

Официально: Владимир Ковалюк покинул Прикарпатье

отАндрей Огородник

Сен 3, 2020 , ,
Владимир Ковалюк

Слухи о возможном уходе Владимира Ковалюка с должности главного тренера «Прикарпатья» оказались правдой.

Как сообщает официальный сайт клуба, 48-летний специалист покинул свою должность после четырех лет работы. В скором времени он займет должность директора стадиона «Рух».

«Мы давали большой шанс и возможности руководству клуба и главному тренеру проявить себя, но время перемен настало, поэтому сегодня я провел соответствующую беседу с тренером Владимиром Ковалюком.

Мы пришли к общему согласию о том, что он остается директором стадиона «Рух», но главным тренером «Прикарпатья» больше не будет», – сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По неофициальной информации «Прикарпатье» может возглавить Руслан Мостовой.

от Андрей Огородник

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