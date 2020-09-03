Украина — Швейцария: превью, мнение букмекеров, трансляция

Очень долго мы ждали матчей национальной сборной Украины по футболу, прошедшим летим мы должны били болеть за подопечных Андрея Шевченко на чемпионате Европы, но тут пришел коронавирус…

Однако футбол вернулся уже как пару месяцев назад, также возвращаются и матчи национальных сборных. Сегодня сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги Наций, уже в элитном дивизионе А. Соперниками нашей команды будут – Швейцария, Германия и Испания. Именно против первых мы сыграем в первом матче. Матч пройдет на Арене Львов без болельщиков.

Украина

Свой последний официальный матч наша сборная провела еще в ноябре прошлого года, когда 18 числа сыграла вничью с командой Сербии – 2:2. Хотя это и был последний матч нашей сборной в отборе он уже ничего не решал, украинская команда досрочно обеспечила себе выхода на Евро-2020. В итоге все перенесли на год, как и серию товарищеских поединков перед чемпионатом Европы.

Андрею Шевченко удалось провести мини-сбор национальной команды и хотя бы вспомнить то, в что играла сборная Украины еще год назад. Встреча с Швейцарией будет весьма интересной из-за того, что мы сможем увидеть в каком состоянии находятся наши сборники, потому что у каждого разная ситуация. Например, Динамо провело сборы перед сезоном, Шахтер их не имел из-за матчей в Лиге Европы, некоторые легионеры уже начали новый сезон в своих чемпионатах, а некоторые еще готовятся к возобновлению игр. У тренерского штаба Шевченко много работы, но матчи против Швейцарии и позже с Испанией отличная возможность наладить связи и проверить своих исполнителей.

Интересно, что за весь прошлый год Украина провела десять поединков и не проиграла ни одного при семи победах.

Швейцария

У Швейцарии практически аналогическая ситуация. Последний раз команда играла 18 ноября тоже в матче отбора на чемпионат Европы. Тогда был разгромлен Гибралтар со счетом 6:1, но здесь три очка были очень важными для швейцарцев, чтобы занять первую строчку в своей группе. Швейцарцы сыграют во Львове без нескольких ключевых футболистов, которые пропускают игру по различным причинам, но состав команды и так весьма солидный.

Швейцария также за 2019 год провела десять поединков, дважды проиграла – Дании и Португалии, но пять раз выиграла.

История противостояний

В своей истории команды между собой встречались всего два раза. Наверняка, практически каждый болельщик помним выступление нашей сборной на чемпионате мира 2006 года. Тогда на стадии 1/8 финала украинская национальная команда встречалась именно с Швейцарией. В основное и дополнительное время голов зрители не увидели, а вот в серии пенальти Шовсковский и Ко переиграли своего соперника и вышли в четвертьфинал турнира.

Второй поединок прошел в ноябре 2010 и носил характер товарищеского. Тогда тоже была зафиксирована ничья, однако уже боевая – 2.2. Нашей сборной дважды пришлось отыгрываться. Сначала на гол Фрая ответил Ярмоленко, а позже на второй гол швейцарского футболиста мяч забил Коноплянка.

Слова

Андрей Шевченко:

«У меня огромное уважение к Владимиру Петковичу за ту работу, которую он провел в сборной Швейцарии. Команда подняла свой уровень, они играют в очень хороший футбол».

Владимир Петкович:

«Я считаю, что Украина демонстрирует футбол европейского уровня, и она доказала это в отборочном турнире Евро-2020 и Лиге наций-2018/19. Мои комплименты Андрею Шевченко».

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Кривцов, Караваев – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Марлос, Ярмоленко – Яремчук

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Аканджи, Эльведи, Бенито – Цубер, Джака, Эбишер, Варгас – Эмболо, Сеферович

Мнение букмекеров

Победа Украины – 2.42

Ничья – 3.18

Победа Швейцарии – 3.1

Судьи

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Ассистенты: Мехмет Джулум, Стефан Халлберг (оба — Швеция)

Четвертый арбитр: Каспар Шеберг (Швеция)

Трансляция

Поединок начнется в 21:45. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Футбол-1 и Украина.

Прогноз

Минимальная победа Украины со счетом 2:1.