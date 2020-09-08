Свежие новости спорта

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Футбол

Авангард подписал девять новых исполнителей

отАндрей Огородник

Сен 8, 2020 , , ,
Сергей Майборода

Краматорский «Авангард», состав которого в конце прошлого сезона покинули почти все исполнители, в том числе и главный тренер команды Александр Косевич, существенно обновил состав.

Как сообщает официальный сайт краматорского клуба, новичками «Авангарда» стало девять игроков. Контракт с клубом подписали защитники Семен Дяченко, Дмитрий Ховбоша и Дмитрий Шинкаренко, полузащитники Андрей Сорокин, Егор Булгаков, Арсентий Дорошенко и Дмитрий Пуда, также нападающие Алексей Бойко и Сергей Майборода.

Напомним, в стартовом туре чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Авангард» уступил «Черноморцу». Один из голов на счету новичка Майбороды, который ранее играл за «Зарю».

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