Свежие новости спорта

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда в ближайшее время должен перенести операцию.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, сейчас Бурда вместе с клубным врачом находится в Германии, где на него ждет операция. Завтра игрока должны прооперировать в Мюнхене, игрок уже сдал обязательный тест на коронавирус, результаты которого должны стать известны сегодня.

Напомним, в товарищеском матче против «Колоса» Никита Бурда травмировал ахилл. По прогнозам на восстановление защитника уйдет полгода.