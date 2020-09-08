Свежие новости спорта

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Футбол

Бурда завтра будет прооперирован в Мюнхене

отАндрей Огородник

Сен 8, 2020 , ,
Никита Бурда

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда в ближайшее время должен перенести операцию.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, сейчас Бурда вместе с клубным врачом находится в Германии, где на него ждет операция. Завтра игрока должны прооперировать в Мюнхене, игрок уже сдал обязательный тест на коронавирус, результаты которого должны стать известны сегодня.

Напомним, в товарищеском матче против «Колоса» Никита Бурда травмировал ахилл. По прогнозам на восстановление защитника уйдет полгода.

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