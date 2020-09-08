Свежие новости спорта

Молодой талант одесского «Черноморца» Вячеслав Велев продолжит свою карьеру в составе ФК «Мариуполь».

Как сообщает официальный сайт «азовцев», 20-летний защитник подписал с их клубом контракт сроком на один год. В то же время «Мариуполь» принял решение не подписывать контракт с другим экс-игроком «Черноморца» Денисом Норенковым, который перебывал в клубе на просмотре.

Отметим, Вячеслав Велев прошел юношескую и молодежную команду «Черноморца». В 24 матчах за молодежную команду он забил один гол. Напомним, что «Мариуполь» тренирует Остап Маркевич, который знаком с Велевым по работе в Одессе.