Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо не станет подписывать Клейтона

отАндрей Огородник

Сен 8, 2020 , ,
Клейтон да Силвейра

Бразильский вингер Клейтон, который последние несколько недель пребывал на просмотре в «Динамо», скорей всего вернется в Бразилию.

По информации ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, бразилец не впечатлил тренерский штаб столичного клуба.

По Клейтону вопрос: останется ли он в Динамо? Он оправился от травмы, которую ему нанес Шабанов чуть ли не на первой тренировке. Он сыграл с Колосом, и мысли о его игре не очень положительные. Клейтон был вялым, медлительным, хотя вроде уже готов был играть. Словом, по нему вопрос остается непонятным

Напомним, этим летом «Динамо» пока не приобрело ни одного футболиста. Состав команды пополнил лишь Артем Кравец, да и то на правах свободного агента.

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