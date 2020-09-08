Свежие новости спорта

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Футбол

Кривбасс усилился экс-игроком Оболони

отАндрей Огородник

Сен 8, 2020 , ,
Александр Гуськов

Криворожский «Кривбасс», руководство которого вынашивает амбициозные планы, усилил свой состав бывшим игроком киевской «Оболони».

Как сообщает FootBoom, новичком криворожан стал Александр Гуськов. Контракт игрока с «пивоварами» закончился в августе, что позволило «Кривбасс» бесплатно подписать с ним контракт.

Отметим, в прошлом сезоне на счету Александра Гуськова было 27 матчей в Первой лиге и один результативный удар.

Напомним, руководство «Кривбасса» ставит перед командой задание за два года выйти в УПЛ.

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