Свежие новости спорта

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Футбол

Юрий Романюк покинул Рух

отАндрей Огородник

Сен 8, 2020 , ,
Юрий Романюк

Львовский «Рух» продолжает избавляться от игроков, которые не оправдали доверие тренерского штаба.

Следом за Сакивым, который расторг с клубом контракт на днях, пути команды разошлись с защитником Юрием Романком. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с футболистом расторгнуто по обоюдному согласию. За девять месяцев в команде игрок так и не дебютировал за команду.

Отметим, львовский «Рух» пока не подписал ни одного новичка этим межсезонье, хотя на просмотре в клубе находиться шесть потенциальных новичков.

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