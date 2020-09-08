Свежие новости спорта

Львовский «Рух» продолжает избавляться от игроков, которые не оправдали доверие тренерского штаба.

Следом за Сакивым, который расторг с клубом контракт на днях, пути команды разошлись с защитником Юрием Романком. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с футболистом расторгнуто по обоюдному согласию. За девять месяцев в команде игрок так и не дебютировал за команду.

Отметим, львовский «Рух» пока не подписал ни одного новичка этим межсезонье, хотя на просмотре в клубе находиться шесть потенциальных новичков.