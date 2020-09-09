Свежие новости спорта

Молодой талант киевского «Динамо» Виталий Миколенко ещё до окончания межсезонья может переехать в чемпионат Италии.

Как сообщает Sky Sport 24, серьезные планы на защитника имеет «Милан», скауты которого уже давно следят за талантом «Динамо». Вчера представители игрока уже побывали в офисе «россонери», правда, официальных предложений по футболисту пока не было.

Сообщается, что одним из условий возможного приобретения Миколенко является продажа Диего Лаксальта. Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» интересен «Манчестер Юнайтед».