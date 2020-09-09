Ср. Сен 9th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Милан серьезно интересуется Миколенко

отАндрей Огородник

Сен 9, 2020 , ,
Виталий Миколенко

Молодой талант киевского «Динамо» Виталий Миколенко ещё до окончания межсезонья может переехать в чемпионат Италии.

 Как сообщает Sky Sport 24, серьезные планы на защитника имеет «Милан», скауты которого уже давно следят за талантом «Динамо». Вчера представители игрока уже побывали в офисе «россонери», правда, официальных предложений по футболисту пока не было.

Сообщается, что одним из условий возможного приобретения Миколенко является продажа Диего Лаксальта. Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» интересен «Манчестер Юнайтед».

Похожая запись

Футбол

Нант подпишет форварда которым интересовалось Динамо

Футбол

Защитник сборной Камеруна покинул Мариуполь и продолжит карьеру в Латвии

Футбол

Авангард подписал девять новых исполнителей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 2 =

Вы пропустили

Футбол

Милан серьезно интересуется Миколенко

Сен 9, 2020
Футбол

Нант подпишет форварда которым интересовалось Динамо

Сен 8, 2020
Футбол

Защитник сборной Камеруна покинул Мариуполь и продолжит карьеру в Латвии

Сен 8, 2020
Футбол

Авангард подписал девять новых исполнителей

Сен 8, 2020