Свежие новости спорта

Лондонский «Арсенал» готов идти на любые финансовые потери, лишь бы сохранить в свое состав лучшего бомбардира клуба Эрика Обамеянга.

Как сообщает британская пресса, стороны близки к заключению сделки. Габонскому форварду боссы «Арсенала» предложили новый контракт. Несмотря на то, что условия соглашения держаться в секрете, отмечается, что Обамеянг станет самым высокооплачеваемым футболистом клуба.

Отметим, сейчас больше всего в «Арсенале» зарабатывает Месут Озил, недельный оклад которого составляет 350 тысяч фунтов.