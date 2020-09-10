Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо в шаге от продажи своего игрока в Россию

отАндрей Огородник

Сен 10, 2020 , ,
Мохамед Кадири

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» в скором времени избавиться от ещё одного ненужного клубу исполнителя.

Как сообщает телеграм-канал Шах и Шах, легионер киевлян Мохамед Кадири в ближайшие дни станет игроком тульского «Арсенала». Ганский футболист получил рабочую визу для пребывания в России и ожидается, что завтра его переход будет оформлен официально.

Напомним, Кадири перешел в «Динамо» прошлым летом, но так и не сумел заиграть. По неофициальным данным, киевский клуб выручит от продажи игрока около двух миллионов евро.

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