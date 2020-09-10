Свежие новости спорта

Состоялась жеребьевка второго по престижности футбольного турнира страны — Кубка Украины.

После того, как из турнира были дисквалифицированы «Подолье» и «Чернигов», окончательно определились все участники второго предварительного раунда. Все клубы были разделены по географическому принципу на группы:

Второй предварительный раунд

Группа А

«ВПК-Агро» (Магдалиновка) – «Кремень» (Кременчуг)

«Металлург» (Запорожье) – «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

Группа В

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Таврия» (Херсон)

«Нива» (Винница) – «Кристалл» (Херсон)

«Николаев» (Николаев) – «Черноморец» (Одесса)

Группа С

«Оболонь» (Киев) – «Полесье» (Житомир)

«Альянс» (Липовая Долина) – «Верес» (Ровно)

«Виктория» (Николаевка) – «Диназ» (Вышгород)

Группа D

«Волынь» (Луцк) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

«Эпицентр» (Дунаевцы) – «Нива» (Тернополь)

«Агробизнес» (Волочиск) – «Ужгород» (Ужгород).

Отметим, ряд матчей второго этапа состоится уже менее чем через неделю — 16 сентября.