Свежие новости спорта

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Футбол

Рух переманил таланта СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Сен 10, 2020 , ,
Иван Литвиненко

Львовский «Рух» сумел убедить юного таланта днепровского СК «Днепр-1» Ивана Литвиенко пополнить ряды их команды.

Как сообщает неофициальный сайт «Днепра», в ближайшее время 19-летний полузащитник пополнит состав «Руха». Условия перехода не сообщаются, но вероятней всего это будет полноценный переход.

Отметим, Иван Литвиненко успел дебютировать за СК «Днепр-1» ещё два года назад, когда клуб выступал в Первой лиге. Прошлый сезон он провел в молодежной команде. В прошлом сезоне на его счету было 18 матчей и один результативный удар.

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