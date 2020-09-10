Чт. Сен 10th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Талант Зари на правах аренды перешел в запорожский Металлург

отАндрей Огородник

Сен 10, 2020 , ,
Даниил Хмеловский

Луганская «Заря» воспользовалась своим базированием в Запорожье, чтобы предоставить игровую практику своему молодому вратарю Даниилу Хмеловскому.

Как сообщает официальный сайт луганчан, 21-летний вратарь отправился в аренду в запорожский «Металлург». Срок аренды рассчитан на один сезон.

Стоить отметить, что это не первый случай, когда «Заря» отдает в аренду в «Металлург» своих игроков, сезоном ранее за «металлургов» играл Тимофей Сухарь. Напомним, что этим летом «Металлург» возглавил бывший тренер молодежной команды «Зари» Микитин.

Похожая запись

Футбол

Рух переманил таланта СК Днепр-1

Футбол

Ворскла подписала вратаря Динамо

Футбол

Официально: Верес продлил контракт с Виртом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × 1 =

Вы пропустили

Футбол

Рух переманил таланта СК Днепр-1

Сен 10, 2020
Футбол

Ворскла подписала вратаря Динамо

Сен 10, 2020
Футбол

Официально: Верес продлил контракт с Виртом

Сен 10, 2020
Футбол

Талант Зари на правах аренды перешел в запорожский Металлург

Сен 10, 2020