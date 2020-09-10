Свежие новости спорта

Луганская «Заря» воспользовалась своим базированием в Запорожье, чтобы предоставить игровую практику своему молодому вратарю Даниилу Хмеловскому.

Как сообщает официальный сайт луганчан, 21-летний вратарь отправился в аренду в запорожский «Металлург». Срок аренды рассчитан на один сезон.

Стоить отметить, что это не первый случай, когда «Заря» отдает в аренду в «Металлург» своих игроков, сезоном ранее за «металлургов» играл Тимофей Сухарь. Напомним, что этим летом «Металлург» возглавил бывший тренер молодежной команды «Зари» Микитин.