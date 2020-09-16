Свежие новости спорта

Новичок профессионального украинского футбола ФК «Металл» попал в число команд, которые подверглись инфицированию COVID-19.

Ранее уже сообщалось, что главный тренер команды Александр Кучер сдал положительный тест на коронавирус. На этом количество заболевших не ограничилось, как сообщает официальный телеграм канал клуба, опасное заболевание было обнаружено ещё в четырех представителей клуба. Речь идет об игроках: Сергее Романове, Руслане Фомине и Максиме Багачанском, а также тренере вратарей Андрее Дикане.

Напомним, ранее из-за коронавирус умер врач «Металлист 1925» и сборной Украины Ашот Худаев.