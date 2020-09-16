Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо готовит трансферную бомбу

отАндрей Огородник

Сен 16, 2020 , ,
Александр Драгович

Вице-чемпионы Украины киевское «Динамо» в скором времени может провернуть достаточно громкий трансфер.

Как сообщает Peter Linden Live, украинский гранд проявляет большой интерес к своему бывшему игроку Александру Драговичу. Известно, что клуб уже имеет предварительное согласие от леверкузенского «Байера», осталось договорится с самим футболистом, правда, переговоры пока продвигаются не лучшим образом.

Напомним, Александр Драгович выступал в составе киевского «Динамо» три года, после чего в 2016 году перебрался в «Байер». Стать своим в клубе ему не удалось, для примера, в прошлом сезоне он провел лишь 15 матчей в чемпионате Германии.

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