Свежие новости спорта

Вице-чемпионы Украины киевское «Динамо» в скором времени может провернуть достаточно громкий трансфер.

Как сообщает Peter Linden Live, украинский гранд проявляет большой интерес к своему бывшему игроку Александру Драговичу. Известно, что клуб уже имеет предварительное согласие от леверкузенского «Байера», осталось договорится с самим футболистом, правда, переговоры пока продвигаются не лучшим образом.

Напомним, Александр Драгович выступал в составе киевского «Динамо» три года, после чего в 2016 году перебрался в «Байер». Стать своим в клубе ему не удалось, для примера, в прошлом сезоне он провел лишь 15 матчей в чемпионате Германии.