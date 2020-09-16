Свежие новости спорта

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Футбол

Ещё один бразилец не подошел Динамо

отАндрей Огородник

Сен 16, 2020 , ,
Витинью

Несмотря на любовь Мирчи Луческу к бразильским футболистам, пока все попытки нового клуба румынского специалиста усилиться игроками из Бразилии успехом не увенчались.

Следом за Клейтоном, который не сумел впечатлить штаб «Динамо», в клубе отказались и от бразильского таланта Витинью, о чем сообщил известный журналист Владимир Зверов в своем твиттер акаунте.

Напомним, нынешним межсезоньем «Динамо» непривычно пассивно ведет себя на трансферном рынке, среди новичков клуба лишь Артем Кравец, который вернулся в клуб из «Кайсериспора».

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