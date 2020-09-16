Свежие новости спорта

Криворожский «Кривбасс», руководство которого ставит перед командой задачу в максимально сжатые сроки вернуться в элиту украинского футбола, подтверждает свои намерения именами новичков.

Состав клуба с Кривого Рога пополнил достаточно известный по украинским меркам защитник Сергей Воронин, который подписал с клубом полноценный контракт. Сегодня игрок уже дебютировал за свой новый клуб в матче 1/32 финала Кубка Украины против «Таврии».

К слову, свой кубковый матч «Кривбасс» вновь выиграл и прошел в следующий этап кубка. Также криворожане имеют две победы в стартовых двух турах Второй лиги.