Свежие новости спорта

Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири продолжит свою карьеру в чемпионате России, откуда в свое время, как раз таки перебрался в УПЛ.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», ганский полузащитник перешел в тульский «Арсенал». Игрок будет выступать в составе «канониров» на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон.

Напомним, Кадири перешел в «Динамо» летом прошлого года, но стать основным ему не удалось. Полузащитник провел 15 матчей в составе киевлян и сделал одну результативную передачу.