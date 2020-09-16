Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Динамо отправило своего полузащитника в Россию

отАндрей Огородник

Сен 16, 2020 , ,
Мохаммед Кадири

Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири продолжит свою карьеру в чемпионате России, откуда в свое время, как раз таки перебрался в УПЛ.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», ганский полузащитник перешел в тульский «Арсенал». Игрок будет выступать в составе «канониров» на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон.

Напомним, Кадири перешел в «Динамо» летом прошлого года, но стать основным ему не удалось. Полузащитник провел 15 матчей в составе киевлян и сделал одну результативную передачу.

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