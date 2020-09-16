Свежие новости спорта

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Футбол

СК Днепр-1 нацелился на таланта Шахтера

отАндрей Огородник

Сен 16, 2020 , ,
Александр Пихаленок

Молодой талант донецкого «Шахтера» Александр Пихаленок может продолжить карьеру в составе днепровского СК «Днепр-1».

По информации издания Meta Ratings, руководство клуба рассматривает как аренду исполнителя, так и полноценный трансфер. Сделка может состояться уже в ближайшее время.

Отметим, Александр Пихаленок долгое время считался одним из главных талантов «Шахтера», провел два успешных сезона в составе «Мариуполя», но вернувшись в родной клуб принял участие лишь в пяти матчах прошлого чемпионата.

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