Свежие новости спорта

Молодой талант донецкого «Шахтера» Александр Пихаленок может продолжить карьеру в составе днепровского СК «Днепр-1».

По информации издания Meta Ratings, руководство клуба рассматривает как аренду исполнителя, так и полноценный трансфер. Сделка может состояться уже в ближайшее время.

Отметим, Александр Пихаленок долгое время считался одним из главных талантов «Шахтера», провел два успешных сезона в составе «Мариуполя», но вернувшись в родной клуб принял участие лишь в пяти матчах прошлого чемпионата.