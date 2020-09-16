Свежие новости спорта

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Футбол

Форвард Шахтера близок к переходу в Сивасспор

отАндрей Огородник

Сен 16, 2020 , ,
Ларри Кайоде

Нападающий донецкого «Шахтера» Ларри Кайоде в скором времени вновь покинет расположение клуба.

Новым клубом нигерийского нападающего должен стать турецкий «Сивасспор», в составе которого, к слову, выступает украинский полузащитник Сергей Рыбалка. Стороны уже достигли соглашения по переходу игрока на правах аренды, не против сменить клуб и сам Кайоде. В ближайшие дни он должен пройти медосмотр в клубе.

Напомним, в прошлом сезоне Кайоде выступал в составе «Газишехир Газиантеп», где был лидером атак. На его счету 29 матчей в чемпионате Турции, десять голов и семь результативных передач.

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