Свежие новости спорта

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Футбол

Болонья изучала вариант с арендой Яремчука

отАндрей Огородник

Сен 17, 2020 , ,
Роман Яремчук

Стало известно название клуба, который этим летом претендовал на форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Как сообщает Футбол 24, планы на игрока имела итальянская «Болонья», которой ранее приписывали также интерес к Владиславу Супряге из киевского «Динамо». «Россоблу» планировали взять игрока «Гента» в аренду с правом выкупа, но руководство «индейцев» в преддверии матчей плей-офф Лиги Чемпионов не желают расставаться со своим важным исполнителем.

Напомним, «Гент» является соперником киевского «Динамо» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов, интересно, что Роман Яремчук является воспитанником клуба, также за бельгийцев играет и Роман Безус, который также играл за киевлян.

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