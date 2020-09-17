Свежие новости спорта

Блестящий сезон в исполнении украинского нападающего Александра Филиппова не остался без внимания со стороны скаутов европейских клубов.

По информации Het Belang van Limburg, в ближайшее время 27-летний форвард «Десны» станет игроком бельгийского «Сент-Трюйдена». Сегодня игрок должен прибыть в офис клуба для подписания долгосрочного контракта.

В прошлом сезоне на счету форварда 18 голов во всех турнирах и четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,3 миллиона евро.