Свежие новости спорта

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Бомбардир Десны перебирается в Бельгию

отАндрей Огородник

Сен 17, 2020 , ,
Александр Филиппов

Блестящий сезон в исполнении украинского нападающего Александра Филиппова не остался без внимания со стороны скаутов европейских клубов.

По информации Het Belang van Limburg, в ближайшее время 27-летний форвард «Десны» станет игроком бельгийского «Сент-Трюйдена». Сегодня игрок должен прибыть в офис клуба для подписания долгосрочного контракта.

В прошлом сезоне на счету форварда 18 голов во всех турнирах и четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,3 миллиона евро.

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