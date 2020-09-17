Свежие новости спорта

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Официально: Кайоде перешел в Сивасспор

отАндрей Огородник

Сен 17, 2020 , ,
Оларанваджу Кайоде

Донецкий «Шахтер» трудоустроил ещё одного своего форварда, который не входит в планы главного тренера команды Луиша Каштру.

Следом за Андреем Борячуком, состав «горняков» покинул Ларри Кайоде, который и следующий сезон также проведет в чемпионате Турции. Как сообщает официальный сайт «Сивасспора», нигерийский нападающий перешел в их клуб на правах аренды, сроком на один сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Кайоде выступал в составе «Газишехир Газиантеп», где набрал 17 очков по системе гол+пас. Контракт игрока с «Шахтером» заканчивается через три года.

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