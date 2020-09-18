Свежие новости спорта

Украинский нападающий Александр Филиппов в шаге от перехода в середняк чемпионата Бельгии по футболу «Сент-Трюйден».

Несмотря на то, что ранее сам игрок опровергал свой возможный уход из клуба, сегодня он прошел в «Сент-Трюйдене» медосмотр, о чем сообщает Het Belang van Limburg. В ближайшее время ожидается подписание контракта.

По неофициальной информации, единственной преградой пока являются переговоры между клубами. «Десна» желает получить за своего бомбардира 1,5 миллиона евро, «Сент-Трюйден» предлагает миллион.