Свежие новости спорта

Львовский «Рух», который провально дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Украины, пропустив в свои ворота пять голов от «Ворсклы», первым делом начал усиливать линию обороны.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичком «Руха» стал бывший защитник молодежной сборной Словении Эрик Глиха, который подписал с львовьянами полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, в свое время Эрик Глиха был на хорошем счету в Словении, помимо вызовов в молодежную сборную, он успел поиграть за такие клубы, как: «Крка», «Анкаран», «Алюминий» и «Триглав». есть у него опыт выступлений в итальянской Серии Б и в Высшей лиге чемпионата Бельгии.