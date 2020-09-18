Свежие новости спорта

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Официально: Эрик Глиха — игрок Руха

отАндрей Огородник

Сен 18, 2020 , ,
Эрик Глига

Львовский «Рух», который провально дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Украины, пропустив в свои ворота пять голов от «Ворсклы», первым делом начал усиливать линию обороны.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичком «Руха» стал бывший защитник молодежной сборной Словении Эрик Глиха, который подписал с львовьянами полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, в свое время Эрик Глиха был на хорошем счету в Словении, помимо вызовов в молодежную сборную, он успел поиграть за такие клубы, как: «Крка», «Анкаран», «Алюминий» и «Триглав». есть у него опыт выступлений в итальянской Серии Б и в Высшей лиге чемпионата Бельгии.

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