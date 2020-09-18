Сб. Сен 19th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Валенсия заинтересовалась Зозулей

отАндрей Огородник

Сен 18, 2020 , ,
Роман Зозуля

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля в скором времени может уйти на повышение.

Как уже сообщалось ранее, украинский нападающий в ближайшее время может покинуть свой нынешний клуб «Альбасете», ситуацией может воспользоваться испанская «Валенсия», которая с помощью украинца намерена повысить конкуренцию в линии атаки, о чем сообщает Plaza Deportivo.

Напомним, Роман Зозуля провел в составе «Альбасете» три последних сезона, забив в общей сложности 24 гола. Также форвард успел поиграть в составе «Бетиса».

Похожая запись

Футбол

Филиппов прошел медосмотр в Сент-Трюйдене

Футбол

Костевич досрочно перейдет в Динамо

Футбол

Официально: Милош Стаменкович — игрок Руха

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × четыре =

Вы пропустили

Футбол

Филиппов прошел медосмотр в Сент-Трюйдене

Сен 18, 2020
Футбол

Костевич досрочно перейдет в Динамо

Сен 18, 2020
Футбол

Официально: Милош Стаменкович — игрок Руха

Сен 18, 2020
Футбол

Валенсия заинтересовалась Зозулей

Сен 18, 2020