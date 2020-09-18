Свежие новости спорта

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля в скором времени может уйти на повышение.

Как уже сообщалось ранее, украинский нападающий в ближайшее время может покинуть свой нынешний клуб «Альбасете», ситуацией может воспользоваться испанская «Валенсия», которая с помощью украинца намерена повысить конкуренцию в линии атаки, о чем сообщает Plaza Deportivo.

Напомним, Роман Зозуля провел в составе «Альбасете» три последних сезона, забив в общей сложности 24 гола. Также форвард успел поиграть в составе «Бетиса».