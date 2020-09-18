Свежие новости спорта

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Футбол

Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии

отАндрей Огородник

Сен 18, 2020 , ,
Агрон Руфати

Луганская «Заря «продолжает искать варианты замены ушедшим лидерам команды.

Очередным новичком команды Виктора Скрипника стал перспективный защитник молодежной сборной Северной Македонии Агрон Руфати. Как сообщает официальный страница хорватской «Истры 1961» в Фейсбук, 21-летний футболист подписал с «Зарей» полноценный контракт.

Отметим, Агрон Руфати выступает на позиции центрального защитника. За последние два года в чемпионате Хорватии он провел 22 матча, есть на его счету один поединок в сезоне нынешнем. За молодежную сборную Северной Македонии игрок провел 12 поединков и забил один гол.

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