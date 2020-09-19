Свежие новости спорта

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Официально: Дмитрий Михайленко ушел в отставку

отАндрей Огородник

Сен 19, 2020 , ,
Дмитрий Михайленко

Провальный старт днепровского СК «Днепр-1» в новом сезоне стал определяющим фактором в решении Дмитрия Михайленко уйти в отставку.

Как сообщает официальный сайт клуба, тренер вместе со всем тренерским штабом покидают клуб. Последней каплей стало поражение от «Мариуполя» со счетом 2:1. После стартовых трех туров у команды лишь одно набрано очко.

Напомним, Дмитрий Михайленко возглавлял СК «Днепр-1» с первого дня создания клуба. Под его руководство правоприемник «днепра» выиграл Вторую и Первую лигу чемпионата Украины по футболу.

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