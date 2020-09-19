Свежие новости спорта

Украинский полузащитник Руслан Кисиль, который не так давно был лидером ФК «Мариуполь», в последнее время вынужден довольствоваться выступлениями за далеко не самые сильные клубы Европы.

Новым клубом игрока стала мальтийская «Слима», которая в прошлом сезоне финишировала на одиннадцатом месте в местном чемпионате.

Отметим, в прошлом сезоне Руслан Кисиль выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы, хотя четырьмя годами ранее на его счету было семнадцать голов за сезон в составе «Мариуполя», правда, в Первой лиге.