Свежие новости спорта

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Футбол

Воспитанник Шахтера продолжит карьеру на Мальте

отАндрей Огородник

Сен 19, 2020 , ,
Руслан Кисиль

Украинский полузащитник Руслан Кисиль, который не так давно был лидером ФК «Мариуполь», в последнее время вынужден довольствоваться выступлениями за далеко не самые сильные клубы Европы.

Новым клубом игрока стала мальтийская «Слима», которая в прошлом сезоне финишировала на одиннадцатом месте в местном чемпионате.

Отметим, в прошлом сезоне Руслан Кисиль выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы, хотя четырьмя годами ранее на его счету было семнадцать голов за сезон в составе «Мариуполя», правда, в Первой лиге.

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