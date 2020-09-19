Свежие новости спорта

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Футбол

Зубков отличился первым голом в сезоне за Ференцварош

отАндрей Огородник

Сен 19, 2020 , ,
Александр Зубков

Кандидат в сборную Украины по футболу Александр Зубков постепенно возвращает свою форму, которая у него была перед травмой.

Сегодня украинский полузащитник «Ференцвароша» вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/64 финала кубка Венгрии против «Рацкеве». Класс действующего чемпиона оказался в разы выше, чем у его соперника, что и отобразило табло (6:1).

Четвертый гол в ворота «Рацкеве» на счету Александра Зубкова, для которого он стал первым в нынешнем сезоне. Напомним, руководит «Ференцварошем» украинский специалист Сергей Ребров.

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