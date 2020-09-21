Свежие новости спорта

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Футбол

Арсенал подписал вратаря

отСергей Сумской

Сен 21, 2020 ,

Лондонский «Арсенал» подписал вратаря «Дижона» Рюнара Рунарссона.

Как сообщает официальный сайт «Канониров», 25-летний исландский подписал с «канонирами» договор на четыре года.

Финансовая часть сделки по Рунарссону не уточняются. В новой команде страж ворот будет выступать под 13-м номером.

Как сообщает официальный сайт «Канониров», 25-летний исландский подписал с «канонирами» договор на четыре года.

Финансовая часть сделки по Рунарссону не уточняются. В новой команде страж ворот будет выступать под 13-м номером.

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