Свежие новости спорта

Лондонский «Арсенал» подписал вратаря «Дижона» Рюнара Рунарссона.

Как сообщает официальный сайт «Канониров», 25-летний исландский подписал с «канонирами» договор на четыре года.

Финансовая часть сделки по Рунарссону не уточняются. В новой команде страж ворот будет выступать под 13-м номером.

Как сообщает официальный сайт «Канониров», 25-летний исландский подписал с «канонирами» договор на четыре года.

Финансовая часть сделки по Рунарссону не уточняются. В новой команде страж ворот будет выступать под 13-м номером.