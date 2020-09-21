Свежие новости спорта

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Футбол

Ингулец ждет прибытие трех потенциальных новичков

отАндрей Огородник

Сен 21, 2020 , ,
Сергей Лавриненко

Новичок украинской Премьер лиги «Ингулец», который после трех стартовых туров имеет в своем активе лишь два очка, намерен усилить состав.

По словам главного тренера команды Сергея Лавриненко, на просмотр в клуб должны приехать потенциальные новички.

«К нам приедет два легионера и один футболист с украинским паспортом, который продолжительное время выступал за зарубежные клубы.

Все эти игроки линии атаки и их приезд мы ожидаем 21 сентября. Это опытные футболисты, с заслуживающим внимания послужным списком».

Напомним, ранее «Ингулец» пополнил свой состав Шишкой и Белоцерковцем.

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