Свежие новости спорта

Новичок украинской Премьер лиги «Ингулец», который после трех стартовых туров имеет в своем активе лишь два очка, намерен усилить состав.

По словам главного тренера команды Сергея Лавриненко, на просмотр в клуб должны приехать потенциальные новички.

«К нам приедет два легионера и один футболист с украинским паспортом, который продолжительное время выступал за зарубежные клубы.

Все эти игроки линии атаки и их приезд мы ожидаем 21 сентября. Это опытные футболисты, с заслуживающим внимания послужным списком».

Напомним, ранее «Ингулец» пополнил свой состав Шишкой и Белоцерковцем.