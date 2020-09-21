Свежие новости спорта

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Футбол

Вулверхэмптон может усилится защитником Барселоны

отАндрей Огородник

Сен 21, 2020 , ,
Нелсон Семеду

Английский «Вулверхэмптон» который имеет и без того внушительную колонию португальских игроков, в ближайшее время может подписать ещё одного представителя этой страны.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, «Вулверхэмптон» нацелился на защитника каталонской «Барселоны» Нельсона Семеду. За его переход «волки» готовы заплатить около тридцати миллионов евро, а также ряд бонусов.

Отметим, Нельсон Семеду может стать десятым португальским игроком в составе «Вулвелхэмптона». Также английским клубом руководит и португальский наставник.

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