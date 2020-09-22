Свежие новости спорта

Киевское «Динамо» в свете череды травм центральных защитников, может усилить свой состав футболистом аргентинского «Индепендьенте» Александром Барбосой.

По информации La Visera, аргентинский клуб намерен продать игрока, чем намерено воспользоваться киевское «Динамо». Руководство «Индепендьенте» оценивает своего защитника в три миллиона евро.

Отметим, Барбоса является воспитанником «Ривер Плейта». начиная с прошлого лета он выступал за свой нынешний клуб, за который отыграл 13 матчей, забил один гол и раз асстисировал партнерам по команде.