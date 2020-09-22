Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо нацелилось на защитника Эстудиантеса

отАндрей Огородник

Сен 22, 2020 , ,
Факундо Мура

Вице-чемпионы Украины киевское «Динамо», в свете повышенного интереса к Виталию Миколенко, может пригласить на место своего дарования восходящую звезду аргентинского «Эстудиантеса» Факундо Муру.

Как сообщает издание Hoy, за 21-летнего футболиста киевское «Динамо» готово предложить пять миллионов евро компенсации. Сделка может состоятся уже в ближайшее время.

Отметим, в составе «Эстудиантеса» Факундо Мура провел 19 матчей, забил гол и сделал одну результативную передачу. Также игрок вызывается в молодежную сборную Аргентины.

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