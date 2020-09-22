Свежие новости спорта

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Футбол

Удинезе нацелилось на вундеркинда СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Сен 22, 2020 , ,
Егор Ярмолюк

Не по годам зрелая игра в исполнении юного таланта СК «Днепр-1» Егора Ярмолюка не осталась без внимания со стороны европейских скаутов.

По информации Футбол 24, 16-летний полузащитник находится в сфере интересов середняка итальянской Серии А — «Удинезе». Сообщается, что фриульский клуб готов, как оформить аренду с дальнейшим выкупом, так и оформить полноценный трансфер.

Напомним, Егор Ярмолюк является одним из самых юных дебютантов за всю историю украинского чемпионата. В прошлом сезоне он дважды появлялся на футбольном поле, один раз он выходил на замену в сезоне нынешнем.

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