Свежие новости спорта

Не по годам зрелая игра в исполнении юного таланта СК «Днепр-1» Егора Ярмолюка не осталась без внимания со стороны европейских скаутов.

По информации Футбол 24, 16-летний полузащитник находится в сфере интересов середняка итальянской Серии А — «Удинезе». Сообщается, что фриульский клуб готов, как оформить аренду с дальнейшим выкупом, так и оформить полноценный трансфер.

Напомним, Егор Ярмолюк является одним из самых юных дебютантов за всю историю украинского чемпионата. В прошлом сезоне он дважды появлялся на футбольном поле, один раз он выходил на замену в сезоне нынешнем.