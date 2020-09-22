Свежие новости спорта

Луганская «Заря», которая испытывает проблемы с центральным нападающим, могла усилить свой состав молодым иранским талантом Аллахьяром Сайядом.

Как сообщает известное турецкое издание Fanatik, бронзовый призер крайнего чемпионата Украины пытался арендовать форварда сроком на полтора года, с правом дальнейшего выкупа, но не сумел договориться с игроком по условиям личного контракта.

Отметим, Аллахьяр Сайяд является игроком сборной Ирана, в своем дебютном матче он отличился забитым голом. Прошлый сезон форвард «Фенербахче» провел в составе «Истанбулспора», за который провел 11 матчей и забил один гол.