Свежие новости спорта

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Футбол

Заря не сумела договорится по переходу форварда сборной Ирана

отАндрей Огородник

Сен 22, 2020 , ,
Аллахьяр Сайяд

Луганская «Заря», которая испытывает проблемы с центральным нападающим, могла усилить свой состав молодым иранским талантом Аллахьяром Сайядом.

Как сообщает известное турецкое издание Fanatik, бронзовый призер крайнего чемпионата Украины пытался арендовать форварда сроком на полтора года, с правом дальнейшего выкупа, но не сумел договориться с игроком по условиям личного контракта.

Отметим, Аллахьяр Сайяд является игроком сборной Ирана, в своем дебютном матче он отличился забитым голом. Прошлый сезон форвард «Фенербахче» провел в составе «Истанбулспора», за который провел 11 матчей и забил один гол.

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